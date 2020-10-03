В Москве скончался бывший глава администрации Миасса Виктор Ардабьевский

Экс-сити-менеджер с 2013 года обвинялся в организации заказных убийств.

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Бывший глава администрации Миасса Виктор Ардабьевский скончался в одной из тюремных больниц Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСИН по Москве. Предварительной причиной смерти в УФСИН назвали «хронические заболевания». ТАСС, ссылаясь на собственные данные, пишет, что у Ардабьевского могло быть воспаление поджелудочной железы.

«В последнее время Ардабьевскому сделали две операции в тюремной больнице, но их нужно было делать гораздо раньше»,— подчеркнул в интервью «Коммерсанту» адвокат Ардабьевского Евгений Мартынов.

Виктор Ардабьевский возглавлял мэрию Миасса дважды — с 2005 по 2010 и с 2012 по 2013 год. 30 сентября 2013 года он был задержан по дороге на работу сотрудниками УФСБ по Челябинской области.

Господин Ардабьевский проходил в качестве подсудимого в уголовном деле ОПГ «Турбазовсские», которое с весны 2018 года слушается судом присяжных в Московском областном суде.

По версии следствия, Ардабьевский заказал ОПГ в 2005 и 2008 годах убийства двух местных предпринимателей Андрея Падучина и Павла Сидорова. Всего же в деле банды несколько десятков эпизодов.