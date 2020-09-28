Мама умершего в больнице Магнитогорска 2-летнего мальчика рассказала историю рокового дня

По предварительным данным ребенок скончался от удушения.

Родственники погибшего в Магнитогорске Мирона Куца — 2,5-летнего ребёнка, который умер в детской городской больнице № 3 рассказали подробности того страшного дня. Мама и бабушка так рано ушедшего мальчика заявили, что трагедия случилась из-за халатного отношения врачей.



Напомним, малыш умер в ночь с 18 на 19 сентября. Как рассказала мама погибшего Мирона, Олеся Куц, неладное началось ещё в детском саду, когда ей позвонила воспитательница и сказала, что у мальчика температура. Женщина отметила, что ещё там ребёнок сказал ей, что не может глотать. Затем Олеся Куц позвонила мужу, который помог донести Мирона до дома и вызвала врача.

«Говорю: „Сынок, горлышко болит?“, он говорит: „Да“. Скорую вызвала, она приехала, послушала его, потом посмотрела горло, говорит: „Всё нормально, горло красное, но налётов нет“»,— рассказала Олеся Куц.

После первого выезда врач скорой помощи прописала лекарства, которые дают при отравлении и предложила поехать в больницу, но мама Мирона отказалась, сославшись на то, что все необходимые препараты есть у них дома. Затем Олеся Куц уложила Мирона спать, но у мальчика начались рвотные позывы. После этого состояние малыша улучшилось, но вновь стало ухудшаться ночью.

«После 11 уже замечаю, что он совсем тяжело дышит. Он приподнялся, его вырвало, он начал задыхаться, вдохнуть не может. Я быстрее в скорую звоню, говорю: „У меня ребёнок задыхается“. Трубку положила, его на руки, окна открыла, сразу к окнам подошла, сама мужу звоню, говорю: „Мирон задыхается, приезжай“. Думаю, может у него аллергическая реакция. Я на кухню, ему антигистаминные дала, думаю отпустит, чтобы какие-то меры принять. Скорая приехала, она говорит: „Ларингит, у него сопли туда опустились“. Она быстрее его посадила, нам дала маску подышать, потом укол ещё поставила, лучше не становится. Говорит: „Собирайтесь, поехали в больницу, ребёнок реанимационный“»,— добавляет женщина.

Олеся Куц уверяет, что промедления в работе врачей начались ещё во время дороги на станцию скорой помощи. Туда машина поехала, потому что боялась не довезти ребёнка до больницы без реанимационного набора. Водитель машины, по словам женщины, не сразу включил мигалки и остановился на светофоре, а на самой станции скорой помощи не были готовы к приезду тяжело больного ребёнка. По приезду в детскую горбольницу № 3 женщину с бригадой скорой также никто не встречал. В итоге Олесе с задыхающимся Мироном на руках пришлось ждать медиков.

«Врача вызвали, должен спуститься. Уже с реанимации врач говорит: „Несите сами его, он плохой совсем“. Мы побежали с медсестрой на второй этаж. Поднялись, нам врач открывает дверь, говорит: „Что сюда пришли?“. Она ему объясняет, что тяжёлый ребёнок, он говорит: „Пока его не осмотрю — сюда не пойдёте. Иди вниз, обратно“. В пролётах медсестра тормозит ещё раз врача, говорит, что его надо наверх в реанимацию нести, а он на неё грубо сказал, что идём вниз»,— вспоминает мама погибшего мальчика.

В итоге осмотр Мирона проходил на пеленальном столике. В этот момент ребёнок уже был без сил и начал заваливаться на бок.

«Он его послушал, говорит: „Что вы его в таком состоянии привезли? Дотянули, вы что не видите какое у него состояние“. Потом говорит: „Несём в реанимацию“, я его на руках донесла до второго этажа, там его уже забрали. Плед мне отдали, сказали идти вниз. Села, мужу написала, что Мирон в реанимации, а муж уже позвонил, сказал, что едет с работы. Пока бумажки заполняли, врачи дали номер, сказали: „Утром позвоните по номеру, вам скажут состояние ребёнка“. Мы заполнили бумажки, они сказали ждать в коридоре. Прошло минут 20, может быть, она пошла у врача что-то спросить, выходит, и следом за ней врач и говорит: „Всё, я сделал всё, что мог“. Я на пол упала, кричать начала в этот плед»,— добавила Олеся Куц.

Родные погибшего мальчика уверяют — Мирон умер именно из-за халатности врачей детской горбольницы № 3 Магнитогорска. В самом учреждении заявляют, что мальчика доставили уже в крайне тяжёлом состоянии, а также говорят, что работавший с Мироном врач в профессии уже 34 года и спас не одну детскую жизнь.

«Это ликвидатор Чернобыльской аварии, врач высшей категории, очень уважаемый человек в нашей среде, который спас не одну жизнь. Отзывчивый, работоспособный доктор, который очень переживает случившееся, как в принципе любую смерть любого малыша. У нас больница, дети у нас умирают, но это боль. Ребёнок заболел остро, мама вызвала скорую, но на проводимой терапии дома даже отмечалось улучшение. Мама отказалась от госпитализации, потому что ребёночку стало лучше. Но, тем не менее, болезнь опять брала своё, опять новое ухудшение, повторной вызов скорой и врач принимает решение везти на госпитализацию. И вот произошло то, что произошло. Никто не виноват в том, что болезнь развивается стремительно. Болезни бывают разные, некоторые годами болеют, некоторые в минуты погибают. Поэтому говорить о том „скорая“ — не „скорая“, быстро — не быстро не правомочно. Произошло так»,— рассказала сайту «Первый областной» заместитель главного врача ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства» Ольга Бочкарева.

Точную причину смерти маленького Мирона предстоит установить патологоанатомам. Высока вероятность того, что для консультации подключат специалистов из Челябинска. При этом бабушка Мирона Наталья Хиль рассказала, что вскрытие не показало у её внука каких-либо заболеваний.

«Лёгкие ребёнка абсолютно чистые, все органы в нормальном абсолютно состоянии. На бирочке, которую отдали, была написана асфиксия, отёк головного мозга, то есть всё от нехватки кислорода. Официальный диагноз, который выдали в морге — другие и неиследуемые инфекционные болезни. Взяли другой анализ, сказали, что через 30 дней будут готовы. Может быть наш ребёнок действительно был обречён, какая-то неведомая инфекция, но отношение вот этого... Почему только в кино вот так? Понятно, что каждый прикрывает себя, что мы его привезли синего, но у меня дети не врут, они не воспитаны так»,— отметила Наталья Хиль.

Также родные погибшего Мирона уверяют, что это не первый случай детской смертности у врача, который принимал мальчика в тот злополучный день. По словам Натальи Хиль, специалист уже является ответчиком по одному из дел, а сама она общалась с другими родителями.