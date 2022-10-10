Замглавы Магнитогорска оставили в СИЗО по делу о взятке

Дмитрию Гаврилову вменяют получение 1,5 млн рублей

Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения меру пресечения заместителю главы Магнитогорска Дмитрию Гаврилову. Об этом сегодня, 10 октября, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, Гаврилов получил не менее 1,5 млн рублей за содействие по заключению муниципальных контрактов.

Магнитогорский суд отправил вице-мэра в СИЗО.

«Сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав на отсутствие намерений скрыться и воспрепятствовать производству по делу, на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали в прокуратуре области.

Челябинский областной суд оставил решение первой инстанции без изменения.