Дело о получении взятки бывшего замглавы Ашинского района вернули в прокуратуру

В обвинительном заключении нашли нарушения

Ашинский городской суд вернул в прокуратуру уголовное дело бывшего заместителя главы района Виктора Чистякова. Информация об этом размещена на сайте суда.

«Возвращено в прокуратуру или следственный орган», — говорится в постановлении суда.

В обвинительном заключении нашли нарушения.

Напомним, Виктора Чистякова обвинили в получении взятки (пункт «в» части 5 статьи 290) от представителя фирмы за покровительство при заключении контракта на строительство очистных сооружений в поселке Кропачево. Во время следствия он находился в СИЗО. Экс-чиновник вину не признает.

Экс-замглавы Ашинского района оставили в СИЗО по делу о взятке.