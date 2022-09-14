Замглавы Магнитогорска отправили в СИЗО на 2 месяца по обвинению в получении взятки

Под стражу также попал директор местного муниципального учреждения

Суд арестовал замглавы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова и директора одного из муниципальных учреждений, обвиняемых в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Следствие считает, что замглавы Магнитогорска с августа по сентябрь 2022 года вместе с директором муниципального предприятия получили от коммерческой организации взятку в сумме не менее 1,5 миллиона рублей. Деньги чиновникам компания передала за способствование заключению контрактов с муниципальным предприятием.

Замглавы города и директора муниципального предприятия обвиняют в получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обоим мерой пресечения заключение под стражу сроком на два месяца.