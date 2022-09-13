Замглавы Магнитогорска задержали по подозрению в получении взятки

Речь идет о содействии по контракту на уборку города

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, Гаврилов получил 1,5 млн рублей за лоббирование интересов фирмы-поставщика, предоставляющей услуги по благоустройству города, сообщили Первому областному информагентству в УФСБ по региону.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. По подозрению в получении взятки задержан и директор муниципального предприятия», — сообщили в региональном СУ СКР.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.