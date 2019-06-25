/ Замдиректора управляющей компании в Симе осудят за смерть пенсионерки от ледяной глыбы

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Виновного в смерти 61-летней жительницы Сима, на которую зимой упала ледяная глыба, установили следователи. Обвинительное заключение утвердили в отношении заместителя директора управляющей компании ООО «Симское ЖКХ». Мужчину обвиняют по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».



По версии следствия, обвиняемым были нарушены требования 161-й статьи жилищного кодекса России и правила содержания общего имущества в многоквартирном доме.



Умышленное бездействие обвиняемого, выразившееся в нежелании исполнять должным образом свои профессиональные обязанности по организации и проведении работ по очистке кровли от наледи, привело к сходу наледи с крыши многоквартирного дома и гибели женщины. В ходе расследования уголовного дела управляющей компанией ООО «Симское ЖКХ» оказана материальная помощь семье погибшей в размере 50 тыс. рублей. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.



На данный момент уголовное дело направлено в Ашинский городской суд для рассмотрения по существу. Отметим, что санкция за данное преступление предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом до полумиллиона рублей.



Напомним, инцидент произошел в конце марта этого года. С крыши дома № 8 по улице Кирова в Симе на пожилую женщину упала ледяная глыба. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия. Впоследствии следственный комитет России по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении замдиректора «Симское ЖКХ».

