В Челябинске управляющая компания задолжала миллион поставщику тепла

Жители заплатили деньги за отопление, но до адресата они не дошли.

Одна из управляющих компаний в Челябинске не передала деньги, собранные на оплату отопления, поставщику тепла. Факт задолженности перед АО «Уральская теплосетевая компания» выявила прокуратура Калининского района. ООО УК «Рассвет» задолжала около миллиона рублей.

«Установлено, что собранные с жителей многоквартирного дома в г. Челябинске денежные средства в размере 1 миллиона рублей в счет оплаты за предоставленные услуги теплоснабжения ресурсоснабжающей организации не перечислены, а израсходованы руководством ООО УК „Рассвет“ по своему усмотрению», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По факту прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Прокуратура Калининского района взяла на себя контроль над ходом расследования уголовного дела.

