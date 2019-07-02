Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.05 -0.03 71.4 -0.42
Челябинск
сейчас
 
+16 °C
завтра
 
+19 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Более половины россиян планируют работать после выхода на пенсию

Более половины россиян планируют работать после выхода на пенсию

Такие данные привел Роструд.
сегодня в 18:10
  |  Общество
Больше половины россиян планируют работать после достижения пенсионного возраста. Точная цифра составляет 56,3%, пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса Роструда.

Примечательно, что продолжить работу по специальности после выхода на пенсию готовы 30,1% респондентов, а 25% предпочли бы устроиться на менее сложную работу с неполным графиком. Еще 27,6% намерены получить дополнительное образование, чтобы в дальнейшем работать удаленно. — сообщают «Известия».
При этом более чем 70% респондентов считают, что возможность старшего поколения работать зависит от начальства. Не планируют же продолжать трудится по достижении пенсионного возраста 21,7% граждан, тогда как 16,6% даже не задумывались об этом.

В Роструде считают, что мнение работодателей не всегда объективно по отношению к сотрудникам старшего возраста и часто диктовано стереотипами. Эксперты думают, что серьезный бизнес заинтересован в работниках старше 45 лет в силу их ответственности и развитого чувства долга.
Знаете о произошедшем больше или есть что рассказать?
Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40

Читайте также

В Челябинской области пенсионерка едва не сгорела в поисках денег с зажигалкой в руках
В Челябинской области пенсионерка едва не сгорела в поисках денег с зажигалкой в руках
Происшествия
В Челябинской области пенсионер-старший по дому занялся благоустройством двора
В Челябинской области пенсионер-старший по дому занялся благоустройством двора
Общество
Замдиректора управляющей компании в Симе осудят за смерть пенсионерки от ледяной глыбы
Замдиректора управляющей компании в Симе осудят за смерть пенсионерки от ледяной глыбы
Происшествия

Комментарии

Андрей Заварухин
21:34, 02.07.2019
За россиянином ходит три смерти: онкология, инфаркт и инсульт. Сдохнешь. Не доживешь ты до пенсии. Не переживай.
Сергей Стрельников
20:49, 02.07.2019
А они доживут?
Виктория Галиулина
20:47, 02.07.2019
Потому что на пенсию выжить Невозможно!!!! Подачка от государства, на еду

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA

Последние новости

Алексей Текслер освободил от занимаемой должности и.о. замминистра образования региона
Алексей Текслер освободил от занимаемой должности и.о. замминистра образования региона
Общество
Бывший директор «Гринфлайта» попросил о пересчете срока
Бывший директор «Гринфлайта» попросил о пересчете срока
Общество
Более половины россиян планируют работать после выхода на пенсию
Более половины россиян планируют работать после выхода на пенсию
Общество
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6