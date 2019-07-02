Более половины россиян планируют работать после выхода на пенсию

Такие данные привел Роструд.

Больше половины россиян планируют работать после достижения пенсионного возраста. Точная цифра составляет 56,3%, пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса Роструда.



Примечательно, что продолжить работу по специальности после выхода на пенсию готовы 30,1% респондентов, а 25% предпочли бы устроиться на менее сложную работу с неполным графиком. Еще 27,6% намерены получить дополнительное образование, чтобы в дальнейшем работать удаленно. — сообщают «Известия».

При этом более чем 70% респондентов считают, что возможность старшего поколения работать зависит от начальства. Не планируют же продолжать трудится по достижении пенсионного возраста 21,7% граждан, тогда как 16,6% даже не задумывались об этом.



В Роструде считают, что мнение работодателей не всегда объективно по отношению к сотрудникам старшего возраста и часто диктовано стереотипами. Эксперты думают, что серьезный бизнес заинтересован в работниках старше 45 лет в силу их ответственности и развитого чувства долга.

