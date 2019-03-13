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/ По факту гибели жительницы Сима возбуждено уголовное дело

По факту гибели жительницы Сима возбуждено уголовное дело

Женщина скончалась из-за падения ледяной глыбы с крыши.
сегодня в 14:08
  |  Происшествия

Следственный комитет России по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту причинения смертельных травм 61-летней женщине в Симе, на которую вчера, 12 марта, с крыши дома по улице Кирова упала ледяная глыба.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, статьей «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Отметим, что от полученной травмы женщина скончалась на месте трагедии. Как рассказали в администрации Сима обслуживанием дома занимается управляющая компания «Симское ЖКХ». Уже летом планировалось расширить улицу Кирова через перенос ограждения находящегося рядом парка.

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