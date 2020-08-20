Замдиректора частного лагеря в Каштаке подозревают в педофилии

Жертвами мужчины стали 3 человека, сообщают СМИ.

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В Челябинской области заместителя директора частного детского лагеря подозревают в педофилии. Жертвами мужчины, по данным СМИ, стали три подростка от 13 до 16 лет.



Подозреваемый работал в лагере «Мирумир». Информацию сайту «Первый областной» подтвердил собственный источник в правоохранительных органах. Эпизод произошёл в ночь на 19 августа. Также сообщается, что задержанный занимал пост начальника медпункта.

В настоящий момент мужичина задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Его могут обвинить в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.