Подозреваемого в педофилии задержали в Магнитогорске

В обстоятельствах дела разбирается следственный комитет.

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В Магнитогорске задержан 43-летний мужчина, которого подозревают в педофилии в отношении несовершеннолетней девочки. Уголовное дело по данному факту уже возбудил региональный следственный комитет. Сейчас мужчина задержан, сообщили «Первому областному» представители СУ СКР по Челябинской области.



«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом „б“ частью 4 статьи „Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста“ УК РФ. По версии следствия, подозреваемый в городе Магнитогорск совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего ребенка»,— рассказали «Первому областному» представители СУ СКР по Челябинской области.

По данным местных СМИ, подозреваемым по делу является 43-летний магнитогорец Евгений П. На днях мужчина приставал девочкам возле школы № 61, одна из них впоследствии рассказала об этом своему отцу. В социальных сетях также распространили профиль мужчины, на котором пользователь интернета заметили паблики сомнительного содержания и коллажи с несовершеннолетними.

Отметим, что сейчас следственный комитет ходатайствует об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинений. Также сотрудники ведомства собирают все необходимые доказательства.