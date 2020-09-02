Растливший собственных сыновей еманжелинец пытался выйти на свободу

Апелляции мужчины не удовлетворил областной суд.

Послушать 00:00

Еманжелинец, обвинённый в развращении своих сыновей, пытался добиться оправдательного приговора. Мужчина был приговорён к 17 годам лишения свободы в феврале этого года.



Южноуральца признали виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера» в отношений лица не достигшего 14 лет и по статье «Развратные действия» в отношении лица от 12 до 14 лет в отношении 2 и более лиц. Помимо 17 лет тюрьмы суд назначил ему ограничение свободы на 1,5 года.

«Судом установлено, что осужденный в период 2009-2010 гг неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении своего малолетнего сына. Кроме того, он осужден за неоднократные развратные действия, совершенные в отношении второго малолетнего сына и двоих несовершеннолетних в марте и сентябре 2010 года, а также в мае 2015 года»,— рассказали «Первому областному» представители региональной прокуратуры.

Свою вину в преступлении осужденный не признавал, ссылаясь на оговор потерпевших. С помощью апелляций 48-летний мужчина пытался отменить приговор и добиться оправдания, однако в областном суде оставили его без изменений.