Следственный комитет проверит обстоятельства пожара на ММК

В инциденте пострадали 4 рабочих предприятия.

Послушать 00:00

По факту пожара в коксохимическом цехе ММК, который произошёл в понедельник, 17 августа, организована доследственная проверка. Об этом сайту «Первый областной» рассказали с СУ СКР по Челябинской области. Поводом для проведения мероприятий стали четверо пострадавших во время пожара.



«По предварительной информации, рабочие находятся в лечебном учреждении, медики оценивают их состояние, как стабильное. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение на объекте требований техники безопасности при производстве работ»,— рассказали сайту «Первый областной» В СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, возгорания на КХЛ магнитогорского металлургического комбината случилось в понедельник, 17 августа. Первым об инциденте сообщили местные жители и работники предприятия. По данным МЧС, площадь пожара составила 60 квадратных метров, а от поступления сообщения о возгорании до его ликвидации прошло чуть более 2 часов.