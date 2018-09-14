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/ «Не влезай, убьет». Пьяный челябинец обесточил подстанцию и получил ожоги

«Не влезай, убьет». Пьяный челябинец обесточил подстанцию и получил ожоги

Тело и одежда пострадавшего обгорели.
сегодня в 14:18
  |  Происшествия

Накануне, 13 сентября, на электроподстанции «Южная» в Челябинске произошло ЧП. Работа одного из трансформаторов была остановлена по внешним причинам. Как удалось выяснить на месте энергетикам, на территорию электрораспределяющей станции ворвался неадекватный человек.

По предварительным данным, 32-летний гражданин в состоянии опьянения перелез через колючую проволоку с крыш примыкающих к подстанции гаражей и спрыгнул на территорию подстанции. Сорвав плакат «Не влезай, убьет!», он поднялся на крышку трансформатора, где попал под напряжение и получил удар электрическим током и ожоги. Защиты сработали правильно, поэтому парень остался жив. — рассказали сайту «Первый областной» в «МРСК Урала» — «Челябэнерго».

Мужчину с ожогами госпитализировали прибывшие на место медики. Сейчас расследованием обстоятельств произошедшего занимается специальная комиссия и правоохранительные органы.

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Комментарии

Y77
15:24, 14.09.2018
Думаете есть смысл спасать этого претендента на премию Дарвина?

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