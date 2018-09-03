/ Пьяный сотрудник автомойки угнал иномарку клиентки в Чебаркуле

Женщина не знала, что ее машина «путешествует».

Житель Чебаркуля решил повторить сюжет из фильма, угнав машину клиентки, которую она оставила в автомойке по улице Толстого. Вместо того, чтобы заняться чисткой кресел, сотрудник организации взял ключи и поехал кататься. Перед этим чебаркулец «заправился» горячительными напитками.

Поймать мужчину удалось благодаря бдительности местных жителей. О неадекватном водителе в отдел полиции сообщил горожанин. Когда инспекторы остановили указанный «Опель», оказалось, что водитель не может предоставить документы на машину и пройти тест на трезвость.

В отношении 29-летнего местного жителя, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности за аналогичное деяние, возбуждено уголовное дело по признакам по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Еще одно дело, только административное, заведено на 29-летнего автомойщика за езду в состоянии алкогольного опьянения. Максимальное наказание — штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до 2 лет. Сейчас неудачливый угонщик находится под подпиской о невыезде.