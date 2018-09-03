Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.04 -0.04 79.5 -0.18
Челябинск
сейчас
 
+13 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Пьяный сотрудник автомойки угнал иномарку клиентки в Чебаркуле

Пьяный сотрудник автомойки угнал иномарку клиентки в Чебаркуле

Женщина не знала, что ее машина «путешествует».
сегодня в 16:20
  |  Происшествия

Житель Чебаркуля решил повторить сюжет из фильма, угнав машину клиентки, которую она оставила в автомойке по улице Толстого. Вместо того, чтобы заняться чисткой кресел, сотрудник организации взял ключи и поехал кататься. Перед этим чебаркулец «заправился» горячительными напитками.

Поймать мужчину удалось благодаря бдительности местных жителей. О неадекватном водителе в отдел полиции сообщил горожанин. Когда инспекторы остановили указанный «Опель», оказалось, что водитель не может предоставить документы на машину и пройти тест на трезвость.

В отношении 29-летнего местного жителя, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности за аналогичное деяние, возбуждено уголовное дело по признакам по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Еще одно дело, только административное, заведено на 29-летнего автомойщика за езду в состоянии алкогольного опьянения. Максимальное наказание — штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до 2 лет. Сейчас неудачливый угонщик находится под подпиской о невыезде.

Общество
Автоугонщиков перестали привлекать машины челябинцев
27.08.2018
Автоугонщиков перестали привлекать машины челябинцев
Общество
Южноуралец придумал угон собственного автомобиля
12.03.2018
Южноуралец придумал угон собственного автомобиля
Происшествия
Автоугонщик рискует «загреметь» за решетку на 10 лет после кражи «шестерки» за миллион
16.02.2018
Автоугонщик рискует «загреметь» за решетку на 10 лет после кражи «шестерки» за миллион
Происшествия
Опытного угонщика с напарником задержали в Челябинской области
11.02.2018
Опытного угонщика с напарником задержали в Челябинской области
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
75 новых автобусов запустят в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС
сегодня в 17:10
75 новых автобусов запустят в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС
Культура
Зрители «Онлайн ТВ» в прямом эфире увидят выступления хоров в храме Рождества Христова
сегодня в 16:54
Зрители «Онлайн ТВ» в прямом эфире увидят выступления хоров в храме Рождества Христова
Происшествия
Пьяный сотрудник автомойки угнал иномарку клиентки в Чебаркуле
сегодня в 16:20
Пьяный сотрудник автомойки угнал иномарку клиентки в Чебаркуле
Общество
Предприниматели Челябинска смогут купить места под киоски на электронных торгах
сегодня в 15:31
Предприниматели Челябинска смогут купить места под киоски на электронных торгах
Общество
В ЮУрГУ адаптируют иностранных студентов
сегодня в 15:16
В ЮУрГУ адаптируют иностранных студентов
Происшествия
Из-за упавших на ребёнка хоккейных ворот в Снежинске возбуждено уголовное дело
сегодня в 14:26
Из-за упавших на ребёнка хоккейных ворот в Снежинске возбуждено уголовное дело
Общество
Задержан обвиняемый в домогательствах к 5-летней девочке
сегодня в 14:04
Задержан обвиняемый в домогательствах к 5-летней девочке
Общество
Стас Ярушин получил новый вызов после поражения от Сергея Бобровского. Видео
  
сегодня в 13:43
Стас Ярушин получил новый вызов после поражения от Сергея Бобровского. Видео
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6