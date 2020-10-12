Закладчиков на машине задержали челябинские полицейские

В автомобиле сотрудники ГИБДД нашли 24 свёртка героина.

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Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали мужчину и женщину, у которых нашли героин. Запрещённое вещество в 24 свёртках общей массой 20 граммов было обнаружено стражами порядка в машине задержанных. Ещё 70 граммов нашли в тайниках по месту жительства подозреваемой.



Внимание полицейских привлекло поведение мужчины и женщины, которые нервничали при проверке документов, — рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской области. Также водитель с признаками опьянения отказался от освидетельствования. В отношении него был составлен административный документ по части 1 статьи 12.26 («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») КоАП РФ.

«Пассажирка транспортного средства доставлена в Отдел полиции „Калининский“ УМВД России по городу Челябинску для выяснения всех обстоятельств. Подозреваемая сообщила полицейским о тайниках с наркотическими веществами, из которых полицейскими изъято около 40 граммов героина. Также в ходе проведения обыска по месту ее жительства полицейскими изъято еще около 30 граммов наркотического вещества. Полицейскими установлено, что изъятое вещество подозреваемая хранила с целью дальнейшего сбыта на территории города Челябинска бесконтактным способом»,— добавили в ГУМВД России по Челябинской области.

По факту эпизода в отделе полиции «Калининский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 4 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества») Уголовного кодекса России. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.