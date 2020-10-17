В Златоусте злоумышленники попытались проникнуть в магазин

Сотрудникам полиции пришлось применить оружие.

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В ночное время в Златоусте Челябинской области неизвестные попытались проникнуть в магазин. Однако задуманное злоумышленникам воплотить не удалось. Подробнее «Первому областному» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Патрулируя улицы, сотрудники полиции заметили двух молодых людей, которые пытались проникнуть в продовольственный магазин путём вскрытия входной двери. Последние, увидев правоохранителей, поспешили скрыться с места происшествия. Полицейские последовали за ними.

«В ходе преследования один из злоумышленников попытался применить насилие в отношении представителя власти. В целях пресечения противоправного действия сотрудником патрульно-постовой службы полиции в соответствии с положением Закона „О полиции“ применено табельное оружие, произведен предупредительный выстрел в воздух. После чего обоих подозреваемых задержали. Ими оказались ранее неоднократно судимые местные жители 1995 года рождения»,— рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, полицейские направили в Следственный комитет материалы по факту попытки применения насилия в отношении представителя власти.

На данный момент злоумышленники водворены в изолятор временного содержания в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.