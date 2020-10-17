Южноуральские полицейские провели рейды на рынках Челябинска и Магнитогорска

Правоохранители выявили более 40 правонарушений.

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Полиция Челябинска и Магнитогорска совместно с ОМОН Управления Росгвардии провели рейды на крупных городских рынках. Правоохранители проверили иностранных продавцов на соблюдение требований Постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении на 2020 год допустимой доли иностранных работников, осуществляющих на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности». О результатах проверки сообщили сегодня, 17 октября, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В ходе проведения мероприятий проверено более 40 иностранных граждан, пресечено 9 нарушений миграционного законодательства, составлены протоколы, в том числе 3 — за нарушение срока пребывания на территории Российской Федерации, 3 — за осуществление трудовой деятельности без патента и 3 — за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан»,— рассказали в ведомстве.

На нарушителей наложены административные штрафы в размере 18 тысяч рублей.

Отметим, что все проверки проводились с соблюдением масочного режима и других санитарно-эпидемиологических мер.