Закладчика в одном из дворов Челябинска задержали сотрудники Росгвардии

При себе у него нашли 29 свертков с наркотиками.

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Утром 14 июня в Челябинске один бдительный мужчина обратился к бойцам Росгвардии, которые в это время находились на патрулировании. Он указал на молодого человека, который делал закладки во дворе.

Пока росгвардейцы беседовали с предполагаемым закладчиком, они увидели у него торчащий из кармана брюк полиэтиленовый сверток, обмотанный синей изолентой. После этого произошло задержание, а проверив молодого человека, выяснилось, что он является 19-летним гражданином Республики Таджикистан.

Прибывшая на место задержания следственно-оперативная группа в присутствии понятых изъяла у подозреваемого 29 полиэтиленовых свертков с белым порошкообразным веществом.

«Проведенная экспертиза части изъятого показала, что веществом является героин, массой 3,85 грамма», — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

По данному факту в отношении гражданина Таджикистана возбуждено уголовное дело.