«Приехали за кладом»: женщин с 2 кг «синтетики» задержали в лесополосе Челябинска

Вместе с ними еще четыре человека подозреваются в незаконном обороте наркотиков на Урале.

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Двух неработающих жительниц Челябинска задержали полицейские в Центральном районе города. При себе у 38-летней женщины и ее 31-летней знакомой оказалось более двух килограммов синтетического наркотика. Правоохранителям одна из них пояснила, что в лес они «приехали за кладом».

Позднее, в ходе обысков, дома у задержанных нашли и изъяли еще около трех килограммов «синтетики», которые планировали сбыть. Установлено, что челябинки были региональными курьерами группы, поставляющей наркотики на территорию УрФО. Еще у четверых участников изъяли наркотические средства, весы, материалы для упаковки и расфасовки. Сбывали пакеты через закладки, а «клиентов» находили через мессенджеры в Курганской, Свердловской и Челябинской областях.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. „г“ ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемым может грозить пожизненное лишение свободы. Задержанные находятся под стражей, одна из соучастниц — под домашним арестом.