Буйный таксист напал на клиента в Челябинске

Мужчина попросил вызвать подмогу сотрудников заправки.

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Напавшего на пассажира таксиста задержали в Челябинске. Конфликт между перевозчиком и мужчиной, который ехал в такси, произошел ночью 21 июля 2020 года. После того, как словесная перепалка переросла в драку, пострадавший мужчина попросил сотрудников заправки на проспекте Победы вызвать охрану.

«К оперативно прибывшим бойцам Росгвардии обратился мужчина с просьбой о помощи. Он указал на находящегося рядом молодого человека, назвав его водителем такси и пояснив, что во время поездки между ними произошел конфликт. По словам обратившегося гражданина, в какой-то момент словесная ссора переросла в драку, в результате которой таксист нанес несколько ударов по голове пассажиру», — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении Росгвардии по Челябинской области.

Пострадавшему мужчине вызвали бригаду скорой помощи. 24-летнего таксиста, подозреваемого в нападении на пассажира, задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов.