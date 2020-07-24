Бойцы Росгвардии в Челябинске задержали преступников. В рамках тактико-строевых занятий и тренировок бойцы подразделения провели учения. Одним из заданий и стало задержание условно вооружённых преступников.
Тренировка проходила под руководством врио начальника территориального органа полковника полиции Виталия Шеленкова. В приближенных к реальным условиях, бойцы СОБР «Кречет» осуществили захват условного вооруженного преступника в высотном здании. Спецназовцы отработали движения групп и закрепили навыки действий.
«Очень важно тесное взаимодействие между бойцами. От каждого из сотрудников зависит общий успех проводимой операции»,— рассказал руководитель занятия полковник полиции Владимир Мега.
Тренировка проводилась в рамках плановых мероприятий оперативной и боевой подготовки. Их целью стало совершенствование слаженности действий военнослужащих и войск национальной гвардии в различных условиях. Отмечается, что личный состав южноуральского управления Росгвардии закрепил знание функциональных обязанностей и получил практический опыт действий.