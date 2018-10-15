/ Девушку зажало в перевернувшемся автомобиле на выезде из Кыштыма

Пострадавшая сейчас находится в больнице.

Инцидент произошел в субботу, 13 октября, на выезде из Кыштыма в сторону Каслей. Водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением, после чего его автомобиль занесло. Машина перевернулась на бок, из-за чего девушка, ехавшая на переднем сидении, оказалась внизу. Владелец «семерки» смог выбраться из транспортного средства сам, а вот его пассажирку зажало так, что вызволять ее пришлось при помощи спасателей.

Девушка была зажата, но поставить автомобиль на четыре колеса мы не имели права до прибытия сотрудников ГИБДД. Пострадавшую удалось вытащить через заднее окно, разжав искорёженное железо гидравлическим инструментом. — рассказал пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков.

Сообщается, что сейчас девушка находится в травматологическом отделении Кыштымской районной больницы. У нее диагностированы перелом костей таза и закрытая черепно-мозговая травма. Состояние ее здоровья оценивается как средней степени тяжести.