/ Массовое ДТП в Челябинске попало на видео

На мосту, ведущем в Ленинский район, столкнулось порядка 10 автомобилей.

Накануне, 13 октября, на мосту, ведущем в Ленинский район, произошло ДТП — столкнулись порядка 10 автомобилей. Видео инцидента появилось в группе «ЧП|ДТП Челябинск» в социальной сети «Вконтакте».

Как видно на кадрах записи, из-за аварии на мосту образовался небольшой затор. По сообщению пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, изначально столкновение произошло между двумя автомобилями, однако участники дорожного движения начали маневрировать, из-за чего на участке дороги случились еще два дорожно-транспортных происшествия.

К счастью, серьезных повреждений никто из автомобилистом и их пассажиров в ДТП не получил. Некоторые из водителей уехали с места аварии, не дождавшись инспекторов ГИБДД, поэтому точное количество участников сейчас устанавливается.

Отметим, сотрудники ГИБДД просят водителей учитывать погодные условия и соблюдать скоростной режим.