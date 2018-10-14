/ Жизнь южноуральца унесло ДТП на железнодорожном переезде в Чебаркуле

Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Сегодня, 14 октября, в 06:10 на железнодорожном переезде в Чебаркуле произошло ДТП. Водитель «ВАЗ-2110», протаранив шлагбаум, внезапно выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист железнодорожного состава применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось — расстояние оказалось недостаточным.

От удара отечественную легковушку отбросило на железнодорожные пути. Двое пассажиров автомобиля получили травмы различной степени тяжести, а вот водителю повезло куда меньше — он скончался на месте. Отметим, сигнализация на переезде действовала исправно.

Впрочем, авария на железнодорожном переезде станции Чебаркуль Южно-Уральской железной дороги никак не повлияла на движение поездов. На момент, пока покореженный в ДТП автомобиль эвакуировали, составы передвигались по двум из четырех станционных путей.