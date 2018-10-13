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/ Мокрый снег стал причиной серьезного ДТП

Мокрый снег стал причиной серьезного ДТП

В аварии пострадали два человека.
сегодня в 12:50
  |  Происшествия

Мокрый снег на территории Челябинской области стал причиной аварии в Саткинском районе. По данным ГИБДД, утром 12 октября водитель «ВАЗ-2114», двигаясь из Челябинска в сторону Уфы по трассе М-5, не справился с управлением, выехал на левую обочину, где его машина перевернулась. На фотографиях с места ДТП видны значительные повреждения отечественного автомобиля.

Утром в 08.00 часов на 1677 км федеральной трассы Москва-Челябинск на территории Саткинского района 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» в условиях снегопада не справился с управлением, выехал на левую обочину по ходу своего движения и совершил опрокидывание. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля и женщины пассажиры 1987 и 1959 годов рождения получили телесные повреждения. — говорится в сообщении Управления пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД просят водителей учитывать погодные условия и соблюдать скоростной режим.

Отметим, неблагоприятные погодные условия сохранятся в Челябинске и области на протяжении всех выходных. По данным гидрометцентра, в ночь с субботы на воскресенье и воскресным днем в южноуральской столице ожидается облачная погода с прояснением и осадками в виде мокрого снега. Ветер Северо-Западный, 5−10 метров в секунду, температура воздуха ночью: от -2 до -4 градусов, днем: +2 — +4 градуса по Цельсию.

На территории области все выходные будет облачная погода с прояснением и кратковременными осадками в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха ночью: от -1 до -6 градусов, в дневное время: от 0 до +5.

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