/ В Миассе загорелся склад с утеплителем

Пожару присвоен повышенный номер сложности.

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Очевидцы сообщают о крупном пожаре в Миассе. Фотографиями и видео, на которых видно густой дым над промзоной, делятся жители города в социальных сетях. Информацию о возгорании подтвердили в МЧС.

Горит ангар из профнастила. Площадь возгорания — 200 кв.м. Для ликвидации огня было задействовано 24 человека и пять единиц техники. В 12:40 ликвидировано открытое горение. Сейчас ведется разбор и проливка. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что при пожаре никто не пострадал. Сейчас выясняются причины возгорания.