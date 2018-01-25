/ Пожар в деревянном доме едва не унес жизни семьи из шести человек

Внутри находились бабушка, отец и мать, а также трое детей.

Накануне в ночное время в Сосновском районе произошел крупный пожар. В селе Большое Баландино огонь охватил деревянный дом, принадлежащий семье. Бдительная бабушка вовремя почувствовала запах гари, обнаружила пожар и разбудила всю семью.

Только благодаря чуткому сну бабушки и быстрым действиям отца, который вывел семью из горящего здания, удалось избежать трагедии. Во время эвакуации получили ожоги отец и сын. Мужчина от госпитализации отказался, а 13-летний мальчик с ожогами нижних конечностей и правого предплечья был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Деревянную постройку полностью уничтожило огнем. Прибывшие на место огнеборцы сумели остановить распространение пламени на соседние дома. Сейчас оценивается сумма причиненного ущерба.