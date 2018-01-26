/ Коркинец сгорел в утреннем пожаре в поселке Роза

Обстоятельства случившегося изучают следователи.

В Коркино утром 26 января пожарные боролись с огнем, разгоревшимся на территории частного дома. Когда пожар потушили, на пепелище обнаружили тело 42-летнего мужчины. Сотрудники МЧС вызвали на место следователей. Гибель на пожаре жителя поселка Роза стала поводом для проверки.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Когда проверка завершится, ее результаты внимательно изучат и примут процессуальное решение. Предварительно, криминального характера смерти нет, о поджоге также не говорится. Предполагается, что пламя занялось из-за неосторожного обращения с огнем при курении.