Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.6 -0.4 68.26 +0.2
Челябинск
сейчас
 
-9 °C
завтра
 
-15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ СК возбудил уголовное дело после гибели семьи из трех человек на пожаре в Юрюзани

СК возбудил уголовное дело после гибели семьи из трех человек на пожаре в Юрюзани

Названы предварительные причины трагедии.
сегодня в 10:07
  |  Происшествия

Следственный комитет приступил к установлению обстоятельств трагедии в Юрюзани. Жилой дом с семьей внутри, по предварительной информации, загорелся из-за недостаточной теплоизоляции печной трубы от деревянного межэтажного перекрытия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, трагедия с тремя погибшими произошла в минувшие выходные на Южном Урале. В ночь на 13 января пожар занялся в жилом доме в Юрюзани. Там погибла семья из трех человек — мать и ее 9-летняя дочь, а также мужчина. Известно, что их обгоревшие тела нашли после тушения пожара. Огнеборцы работали на месте 4 часа.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после гибели семьи из трех человек на пожаре в Юрюзани
сегодня в 10:07
СК возбудил уголовное дело после гибели семьи из трех человек на пожаре в Юрюзани
Общество
Автомобилисты Челябинска начали новую рабочую неделю с пробок и аварий
сегодня в 09:34
Автомобилисты Челябинска начали новую рабочую неделю с пробок и аварий
Хоккей
Медитация и критика Сони Гудим привели команду к победе в Матче звезд КХЛ
вчера в 16:25
Медитация и критика Сони Гудим привели команду к победе в Матче звезд КХЛ
Общество
Ледяное изваяние Святого Владимира установили на Тургояке перед Крещением
вчера в 15:44
Ледяное изваяние Святого Владимира установили на Тургояке перед Крещением
Хоккей
Танкисты и ветераны уральских хоккейных клубов выйдут на лед в день рождения Валерия Харламова
вчера в 15:24
Танкисты и ветераны уральских хоккейных клубов выйдут на лед в день рождения Валерия Харламова
Хоккей
Команда под руководством Сони Гудим добыла первую победу на Матче звезд КХЛ
вчера в 14:00
Команда под руководством Сони Гудим добыла первую победу на Матче звезд КХЛ
Хоккей
Соня Гудим настраивает звезд КХЛ на игру медитацией
вчера в 13:11
Соня Гудим настраивает звезд КХЛ на игру медитацией
Происшествия
Трех человек увезли в больницу после ночного ДТП с переворотом на М-5
вчера в 12:54
Трех человек увезли в больницу после ночного ДТП с переворотом на М-5
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна