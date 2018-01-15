/ СК возбудил уголовное дело после гибели семьи из трех человек на пожаре в Юрюзани

Названы предварительные причины трагедии.

Следственный комитет приступил к установлению обстоятельств трагедии в Юрюзани. Жилой дом с семьей внутри, по предварительной информации, загорелся из-за недостаточной теплоизоляции печной трубы от деревянного межэтажного перекрытия. По данному факту возбуждено уголовное дело.



По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.



Сейчас проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, трагедия с тремя погибшими произошла в минувшие выходные на Южном Урале. В ночь на 13 января пожар занялся в жилом доме в Юрюзани. Там погибла семья из трех человек — мать и ее 9-летняя дочь, а также мужчина. Известно, что их обгоревшие тела нашли после тушения пожара. Огнеборцы работали на месте 4 часа.

