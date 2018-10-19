/ Чадивший бензовоз загорелся во время заправки

Пожар на АМЗ, начавшийся утром 19 октября, ликвидировали. По данным МЧС, бензовоз загорелся во время заправки дизельным топливом. Водитель успел покинуть кабину до ухудшения ситуации. Пламя быстро охватило машину и грозило перекинуться на соседние объекты, например, резервуары с топливом. Помешала этому произойти оперативная реакция пожарных.
Благодаря грамотным решениям руководителя тушения пожара и привлеченных сил удалось сдержать ситуацию. В 10:06 часов дана локализация пожара. Сейчас сотрудники пожарной охраны работают на охлаждении ближайших резервуаров. В 10:27 часов открытое горение ликвидировано. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.
Напомним, о пожаре начали рассказывать челябинцы в соцсетях. Их испугали хлопки, которые доносились со стороны Потребительского рынка. Их назвали взрывами. Небо над АМЗ заволокло густым дымом. Местные жители сначала решили, что загорелась нефтебаза.