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/ Чадивший бензовоз загорелся во время заправки

Чадивший бензовоз загорелся во время заправки

Пламя едва не перекинулось на бочки с топливом.
сегодня в 11:04
  |  Происшествия

Пожар на АМЗ, начавшийся утром 19 октября, ликвидировали. По данным МЧС, бензовоз загорелся во время заправки дизельным топливом. Водитель успел покинуть кабину до ухудшения ситуации. Пламя быстро охватило машину и грозило перекинуться на соседние объекты, например, резервуары с топливом. Помешала этому произойти оперативная реакция пожарных.

Благодаря грамотным решениям руководителя тушения пожара и привлеченных сил удалось сдержать ситуацию. В 10:06 часов дана локализация пожара. Сейчас сотрудники пожарной охраны работают на охлаждении ближайших резервуаров. В 10:27 часов открытое горение ликвидировано. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, о пожаре начали рассказывать челябинцы в соцсетях. Их испугали хлопки, которые доносились со стороны Потребительского рынка. Их назвали взрывами. Небо над АМЗ заволокло густым дымом. Местные жители сначала решили, что загорелась нефтебаза.

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