/ Крупный пожар в общежитии Миасса попал на видео

Из здания эвакуировали 28 человек.

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Крупный пожар вспыхнул в Миассе в воскресенье, 14 октября, в ночное время. Возгорание возникло в 9-ти этажном общежитии на улице Павших Борцов. Инцидент снял на камеру один из очевидцев.

Как видно на кадрах записи, что несколько этажей многоэтажки охвачены пламенем. Как рассказали в пресс-службе 5-го ОФПС по Челябинской области, очаг возгорания возник в заброшенном помещении на пятом этаже, где жильцы общежития складировали вещи.

В ликвидации возгорания были задействованы семь единиц техники. Из здания были эвакуированы 28 человек, среди них 11 детей. Пострадавших и погибших нет. — рассказали в пресс-службе 5-го ОФПС по Челябинской области.

Отмечается, что огонь и дым быстро распространились на несколько этажей здания. Впрочем, пламя было ликвидировано в течение часа. Общее время устранения пожара составило около трех часов.