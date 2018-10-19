/ Дым от горящего бензовоза заволок небо над АМЗ

Челябинцы сообщают о громких звуках взрыва.

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Жителей Челябинска испугал взрыв в районе Потребительского рынка. Громкий хлопок они услышали около 9 часов утра. Сразу же повалил густой черный дым, который заволок небо. Недалеко от места ЧП, сообщили челябинцы, располагаются крупные нефтебазы.

В районе 1-й Потребительской улицы горит бензовоз. Там в данный момент работают сотрудники МЧС. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

С предполагаемого момента возгорания прошел уже час, однако дым продолжает валить. Причина, по которой загорелся бензовоз, сейчас неизвестна.