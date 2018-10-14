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Автомобили для работы в маловодных районах получили южноуральские пожарные

Гараж противопожарной службы обзавелся шестью новыми машинами.
сегодня в 10:37
  |  Общество

Ключи от новых автомобилей для работы в маловодных районах получили южноуральские пожарные. Так, в гараже противопожарной службы появились шесть новых машин, общая стоимость которых составила 37,5 миллионов рублей. Деньги на покупку транспорта были выделены по решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. В ближайшее время техника отправится в маловодные населенные пункты, где спасатели не могут наполнять баки из естественных водоемов.

Отметим, в ближайшие 3 года в распоряжении огнеборцев окажутся еще 17 пожарных автомобилей.

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