/ Автомобили для работы в маловодных районах получили южноуральские пожарные

Гараж противопожарной службы обзавелся шестью новыми машинами.

Ключи от новых автомобилей для работы в маловодных районах получили южноуральские пожарные. Так, в гараже противопожарной службы появились шесть новых машин, общая стоимость которых составила 37,5 миллионов рублей. Деньги на покупку транспорта были выделены по решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. В ближайшее время техника отправится в маловодные населенные пункты, где спасатели не могут наполнять баки из естественных водоемов.

Отметим, в ближайшие 3 года в распоряжении огнеборцев окажутся еще 17 пожарных автомобилей.