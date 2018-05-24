Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.59 +0.33 72.18 -0.06
Челябинск
сейчас
 
+17 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ 40 человек эвакуировали после загорания газа в жилом доме

40 человек эвакуировали после загорания газа в жилом доме

Полгода назад проверка газового оборудования там прошла без нарушений.
сегодня в 16:59
  |  Происшествия

В Перми в жилом доме произошло возгорание бытового газа. ЧП случилось в квартире на втором этаже. Установлено, что травмы получили четыре человека: хозяин и его соседи. Их доставили в больницу. Остальных жильцов подъезда, где произошел пожар, эвакуировали прибывшие на место пожарные — всего на улицу вывели 40 человек.

Для размещения эвакуированных жильцов одного подъезда готов к приему пункт временного размещения — санаторий-профилакторий «Гармония». Пока там разместились 10 человек. Другие разместились у родственников. С людьми работают психологи. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Пермскому краю.

По факту случившегося проверку начали следователи. Они прибыли на место ЧП, чтобы опросить очевидцев. Следователям нужно понять, чья халатность привела к ЧП — собственника жилья или газораспределяющей компании. «Газпром межрегионгаз Пермь» ведет свою проверку. Компании тоже важно понять причину произошедшего. Ранее в этом доме нарушений не было.

Есть правила эксплуатации газового оборудования. Нельзя самовольно подключаться, нельзя абы как все делать, необходимо обеспечить вентиляцию. Правила нужно неукоснительно соблюдать. Проверка газового оборудования в доме проводилась в октябре прошлого года. Тогда нарушений не было. — прокомментировал сайту «Первый областной» пресс-секретарь «Газпром межрегионгаз Пермь» Виталий Водопьянов.

ЧП при нарушении эксплуатации газового оборудования возникают не так редко, как хотелось бы. Например, только в 2018 году в Челябинской области зарегистрированы три таких случая. Сначала произошел взрыв в частном доме, тогда погиб сотрудник МЧС. В Варненском районе волна от взрыва газа повредила две квартиры, а мужчину, находившегося в эпицентре, увезли на «скорой» с травмами. В Троицком районе тоже пострадал пенсионер. И тоже от взрыва газа. Причиной всех этих трагедий стала человеческая небрежность при обращении с газовым оборудованием.

Специалисты в очередной раз напоминают: нужно соблюдать правила, иначе из-за собственных ошибок можно расстаться с жизнью.

Происшествия
Магнитогорскую школу эвакуировали из-за сообщения о бомбе
18.05.2018
Магнитогорскую школу эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Происшествия
Провалившуюся на челябинской дороге Газель тянули три эвакуатора
08.05.2018
Провалившуюся на челябинской дороге Газель тянули три эвакуатора
Происшествия
Об очередной эвакуации из правительственного здания сообщают в Челябинске
04.05.2018
Об очередной эвакуации из правительственного здания сообщают в Челябинске
Происшествия
Из горящей сауны в Челябинске эвакуировали двух человек
30.04.2018
Из горящей сауны в Челябинске эвакуировали двух человек
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Природные пожары окружили Башню Тамерлана в Челябинской области
  
сегодня в 20:28
Природные пожары окружили Башню Тамерлана в Челябинской области
В мире
Таинственный портал замечен в небе
сегодня в 19:16
Таинственный портал замечен в небе
Общество
У сотрудника Челябинского облизбиркома оказался фальшивый диплом
сегодня в 18:51
У сотрудника Челябинского облизбиркома оказался фальшивый диплом
Общество
Дороги на гостевом маршруте в Челябинске отремонтируют уже в этом году
  
сегодня в 18:34
Дороги на гостевом маршруте в Челябинске отремонтируют уже в этом году
Общество
Жарить и есть шашлык оказалось опасно для здоровья
сегодня в 18:24
Жарить и есть шашлык оказалось опасно для здоровья
Происшествия
Мотоциклист-бесправник погиб под колесами грузовика на «встречке»
сегодня в 18:18
Мотоциклист-бесправник погиб под колесами грузовика на «встречке»
Происшествия
Оборванные ветром электропровода спровоцировали возгорание в Чебаркуле
  
сегодня в 18:11
Оборванные ветром электропровода спровоцировали возгорание в Чебаркуле
Спорт
Известны соперники сборной России на ЧМ-2019
сегодня в 17:51
Известны соперники сборной России на ЧМ-2019
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6