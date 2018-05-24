/ 40 человек эвакуировали после загорания газа в жилом доме

Полгода назад проверка газового оборудования там прошла без нарушений.

В Перми в жилом доме произошло возгорание бытового газа. ЧП случилось в квартире на втором этаже. Установлено, что травмы получили четыре человека: хозяин и его соседи. Их доставили в больницу. Остальных жильцов подъезда, где произошел пожар, эвакуировали прибывшие на место пожарные — всего на улицу вывели 40 человек.

Для размещения эвакуированных жильцов одного подъезда готов к приему пункт временного размещения — санаторий-профилакторий «Гармония». Пока там разместились 10 человек. Другие разместились у родственников. С людьми работают психологи. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Пермскому краю.

По факту случившегося проверку начали следователи. Они прибыли на место ЧП, чтобы опросить очевидцев. Следователям нужно понять, чья халатность привела к ЧП — собственника жилья или газораспределяющей компании. «Газпром межрегионгаз Пермь» ведет свою проверку. Компании тоже важно понять причину произошедшего. Ранее в этом доме нарушений не было.

Есть правила эксплуатации газового оборудования. Нельзя самовольно подключаться, нельзя абы как все делать, необходимо обеспечить вентиляцию. Правила нужно неукоснительно соблюдать. Проверка газового оборудования в доме проводилась в октябре прошлого года. Тогда нарушений не было. — прокомментировал сайту «Первый областной» пресс-секретарь «Газпром межрегионгаз Пермь» Виталий Водопьянов.

ЧП при нарушении эксплуатации газового оборудования возникают не так редко, как хотелось бы. Например, только в 2018 году в Челябинской области зарегистрированы три таких случая. Сначала произошел взрыв в частном доме, тогда погиб сотрудник МЧС. В Варненском районе волна от взрыва газа повредила две квартиры, а мужчину, находившегося в эпицентре, увезли на «скорой» с травмами. В Троицком районе тоже пострадал пенсионер. И тоже от взрыва газа. Причиной всех этих трагедий стала человеческая небрежность при обращении с газовым оборудованием.

Специалисты в очередной раз напоминают: нужно соблюдать правила, иначе из-за собственных ошибок можно расстаться с жизнью.