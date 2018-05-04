Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.49 +1.49 76.13 +0.92
Челябинск
сейчас
 
+6 °C
завтра
 
+4 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Об очередной эвакуации из правительственного здания сообщают в Челябинске

Об очередной эвакуации из правительственного здания сообщают в Челябинске

Происходящее не является учениями спецслужб.
сегодня в 10:07
  |  Происшествия

В центре Челябинска чиновники не смогли начать рабочий день. После 9 утра в здании Заксобрания прошла эвакуация. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на представителей законодательного органа. Информацию в Законодательном собрании сайту «Первый областной» получить не удалось, однако проходящую эвакуацию не подтверждают спецслужбы, о причинах ее также неизвестно.

Наши подразделения не привлекались, а потому информацию о происходящем нам не передавали. — проинформировали сайт «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

Нет информации о произошедшем и в диспетчерской службе.

Информация о подозрительных предметах в здании по адресу Кирова, 114 нам не поступала. — сообщили сайту «Первый областной» в ЕДДС Челябинска.

В УМВД по городу Челябинску информация также не поступала.

Добавим, что в здании на улице Кирова также располагается Избирком, но там эвакуация не проводилась.

Напомним, что за неделю до этого эвакуировали сотрудников правительственного здания на проспекте Ленина, 57. Это оказалось учением. Также проводилась эвакуация из Челябинвестбанка. Причиной оказалось сообщение о подозрительном предмете.

Происшествия
Из горящей сауны в Челябинске эвакуировали двух человек
30.04.2018
Из горящей сауны в Челябинске эвакуировали двух человек
Происшествия
700 человек эвакуировали из школы в Курчатовском районе
  
28.04.2018
700 человек эвакуировали из школы в Курчатовском районе
Происшествия
Правительственное здание в центре Челябинска эвакуировали
24.04.2018
Правительственное здание в центре Челябинска эвакуировали
Общество
Правоохранители завершили проверку в ТРК «Горки», где прошла эвакуация
23.04.2018
Правоохранители завершили проверку в ТРК «Горки», где прошла эвакуация
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Стало известно число постардавших при столкновении маршрутки и автобуса в Челябинске
сегодня в 15:18
Стало известно число постардавших при столкновении маршрутки и автобуса в Челябинске
Общество
«Ночные волки» откроют мотосезон лихим проездом по городу
сегодня в 14:08
«Ночные волки» откроют мотосезон лихим проездом по городу
Спорт
Актер Владислав Демин встретится на челябинском ринге с чемпионом Африки
сегодня в 14:02
Актер Владислав Демин встретится на челябинском ринге с чемпионом Африки
Общество
Секреты предстоящего Парада Победы расскажет Олег Климов в прямом эфире на 1obl.tv
сегодня в 13:52
Секреты предстоящего Парада Победы расскажет Олег Климов в прямом эфире на 1obl.tv
Общество
Очень сильный ветер с дождем и грозами пришел на Южный Урал
сегодня в 13:43
Очень сильный ветер с дождем и грозами пришел на Южный Урал
Хоккей
Ник Бэйлен попал в топ-5 лучших защитников по версии КХЛ
сегодня в 13:34
Ник Бэйлен попал в топ-5 лучших защитников по версии КХЛ
Общество
Челябинца «закроют» на три года за избиение полицейского
сегодня в 13:29
Челябинца «закроют» на три года за избиение полицейского
Общество
Челябинские зоологи выхаживают упавшего с дерева бельчонка-отказника
  
сегодня в 13:06
Челябинские зоологи выхаживают упавшего с дерева бельчонка-отказника
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6