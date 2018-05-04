/ Об очередной эвакуации из правительственного здания сообщают в Челябинске

Происходящее не является учениями спецслужб.

В центре Челябинска чиновники не смогли начать рабочий день. После 9 утра в здании Заксобрания прошла эвакуация. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на представителей законодательного органа. Информацию в Законодательном собрании сайту «Первый областной» получить не удалось, однако проходящую эвакуацию не подтверждают спецслужбы, о причинах ее также неизвестно.

Наши подразделения не привлекались, а потому информацию о происходящем нам не передавали. — проинформировали сайт «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

Нет информации о произошедшем и в диспетчерской службе.

Информация о подозрительных предметах в здании по адресу Кирова, 114 нам не поступала. — сообщили сайту «Первый областной» в ЕДДС Челябинска.

В УМВД по городу Челябинску информация также не поступала.

Добавим, что в здании на улице Кирова также располагается Избирком, но там эвакуация не проводилась.



Напомним, что за неделю до этого эвакуировали сотрудников правительственного здания на проспекте Ленина, 57. Это оказалось учением. Также проводилась эвакуация из Челябинвестбанка. Причиной оказалось сообщение о подозрительном предмете.