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/ Провалившуюся на челябинской дороге Газель тянули три эвакуатора

Провалившуюся на челябинской дороге Газель тянули три эвакуатора

Груженый автомобиль попал колесами в образовавшуюся полость под землей.
сегодня в 12:57
  |  Происшествия

Груженая Газель провалилась в грунт во время движения. Инцидент произошел в Челябинске на улице Волховской накануне, 7 мая. Об этом сайту «Первый областной» рассказали очевидцы.

Грунтовые воды подмыли дорогу, автомобиль Газель был с грузом, вот и получилось, что провалилась, — дорога грунтовая. — пояснили свидетели ЧП.

Вызволять большегруз из дорожного плена пришлось с помощью эвакуаторов. Однако с этой задачей справился только третий специальный автомобиль, который подоспел на место.

До нас приезжало уже пара эвакуаторов — не смогли. — сообщили в компании «Эвакуатор+».

Очевидцы пояснили, что Газель перевозила металл весом 1,5 тонны. По предварительной информации, видимых повреждений у автомобиля нет. Обошлось без жертв.

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