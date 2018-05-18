/ Магнитогорскую школу эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Здание обследуют спецслужбы.

В Магнитогорске учебный процесс в школе № 10 прервался из-за угрозы безопасности учеников и персонала. Всех, кто находился в здании, в срочном порядке эвакуировали на улицу. Это 700 учеников и 50 сотрудников. К школе начали съезжаться спецслужбы: полиция, сотрудники МЧС, скорой помощи. Причиной, как сообщается, стало сообщение о минировании.

Сегодня поступило сообщение о минировании здания школы по улице Тевосяна. Специалистами в данный момент проводится проверка. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Подробности инцидента в данный момент не сообщаются. Личность «минера» устанавливается.