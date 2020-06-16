На М-5 загорелась фура с полиэтиленом

Возгорание автомобиля произошло на ходу.

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Фура, полная полиэтилена загорелась на трассе возле Златоуста. Инцидент произошёл в понедельник, 15 июня, в вечернее время на 1 718 километре трассы М-5 «Урал».



«Горела фура с полуприцепом, в котором находился спресованный рулон, скрученный полиэтиленовой плёнкой. На месте были 3 отделения: 2 от Златоустовского пожарно-спасательного отряда и от 1 машина от областной пожарной службы. Подали пену на тушение, с помощью пены потушили горящий автомобиль»,— пояснили «Первому областному» в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Как отметил водитель машины, возгорание произошло под левым крылом. Дальнобойщик остановился и попытался потушить пожар, но его огнетушитель не открылся, а средство тушения из остановившейся машины не помогло. В итоге, фура с полуприцепом загорелась полностью.

Возгорание автомобиля привлекло большое внимание из-за столба огня и дыма. Момент тушения машины попал на видео. В пресс-службе МЧС подчеркнули, что в инциденте обошлось без пострадавших, а транспортное средство загорелось на ходу.