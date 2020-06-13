Непотушенная сигарета стала причиной пожара в Златоусте

На место ЧП выезжали 4 единицы техники.

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Пожар в пятиэтажном доме произошёл накануне в Златоусте Челябинской области. На место ЧП выезжала корреспондент медиахолдинга ОТВ.

Возгорание произошло на втором этаже на балконе в доме № 194, расположенном на улице Аносова. Как сообщили очевидцы, хозяин квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала покурил на балконе, а затем бросил окурок и зашёл в квартиру. Увидев огонь, местные жители сразу же позвонили в пожарную часть.

«Сообщение поступило в 15:13. Площадь горения составила три квадратных метра. На пяти квадратных метрах повреждена отделка стен в квартире. На место выезжало 4 единицы техники и 16 человек личного состава. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

После того, как пожар был потушен, спасатели ГУ МЧС России по Челябинской области прошлись по соседним квартирам и узнали, не пострадали ли жильцы и не повреждены ли их помещения.

Отметим, сотрудники «чрезвычайного» ведомства довольно часто предупреждают жителей области об опасности неосторожного обращения с огнём. Тем более, если человек находится в состоянии алкогольного опьянения. Непотушенные сигареты могут стать причиной трагедии.