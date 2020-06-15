«Хлопок, а потом пожар»: ночью сгорел автомобиль в Миассе

Автомобиль был припаркован во дворе одного из домов.

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Сегодня ночью, 15 июня, жители Миасса проснулись от дыма, огня и воя сирен пожарной службы. Все из-за того, что на улице Вернадского загорелся автомобиль ВАЗ-2107. Очевидцы сообщают, что пожару предшествовал хлопок.

Как сообщили в МЧС России по Челябинской области, пожар происходил на площади 3 квадратных метра, огнем был уничтожен весь салон автомобиля.

«Сообщение о пожаре поступило в 03:01 ночи. Время прибытия первого подразделения в 03:07. Время локализации пожара произошло в 03:10, а время полной ликвидации последствий в 03:17. На месте работали 5 человек и 1 единица техники», — сообщили «Первому областному» в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным причиной возгорания автомобиля стало неосторожное обращение с огнем.