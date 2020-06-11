В Челябинской области отменён противопожарный режим

Об этом объявили в региональном ГУ МЧС.

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Начиная с сегодняшнего дня, 11 июня, в Челябинской области отменён противопожарный режим. Об этом объявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.



«С 11 июня особый противопожарный режим на территории Челябинской области отменён. Можно в лес и на шашлыки! Но: не пренебрегайте правилами безопасности!»— предупредили сотрудники МЧС в социальных сетях.

Напомним, особый противопожарный режим был введён на Южном Урале 1 мая. Он был принят решением областного правительства. В противопожарный режим запрещается въезд в лес, разведение костров и выжигание сухой растительности.

За нарушение требований предусмотрен штраф. Для граждан он составляет до 4 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч, юридическим — до 400 тысяч рублей.