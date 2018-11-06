/ Бездомная женщина задохнулась в колодце в Миассе

Правоохранители проводят проверку.

Женщина задохнулась в канализационном коллекторе в Миассе. Происшествие произошло в ночь с третьего на четвертое ноября на проспекте Макеева, а именно — в колодце возле стадиона.

По предварительной информации, бездомная пара проживала в коллекторе. Именно там и случился пожар. Мужчина выбрался наружу, тогда как его сожительница задохнулась продуктами горения. Ее тело извлекли пожарные.

На месте трагедии также работали сотрудники полиции, следственного комитета и спасатели, которые не обнаружили признаков насильственной смерти при осмотре тела. Сейчас устанавливается личность погибшей женщины. Также проводятся необходимые экспертизы по результатам которых и будет вынесено процессуальное решение.