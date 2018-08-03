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/ Вагончик с едой для бездомных украли с территории златоустовского храма

Вагончик с едой для бездомных украли с территории златоустовского храма

Благое дело обернулось вмешательством правоохранителей.
сегодня в 17:45
  |  Общество

Накануне с территории храма Серафима Саровского в Златоусте украли пункт выдачи горячего питания для бедных жителей. В специальном вагончике выдавали горячие супы, вторые блюда и чай. Раздавать обеды было идеей местных жителей во благо других людей.

С разрешения отца Александра малоимущая группа решила оказывать помощь малоимущим гражданам путем раздачи бесплатного питания. Мы привозили еду на храм и раздавали ее в вагончике. Он принадлежал инициатором раздачи. — рассказала организатор акции Евгения Габидулина.

Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы и ведется поиск свидетелей кражи. Возможно, после обнаружения преступников удастся понять их мотивы. Поскольку сами инициаторы раздачи обедов не понимают причин.

Я хожу сюда лет шесть. Мамки не стало, остался без квартиры. Нас только вот это спасало. Нам сюда еще по субботам гуманитарную помощь привозили. Я в шоке был, когда увидел, что нет вагончика. Он был здесь вечером, а потом его не стало. — поделился один из постояльцев.

Не все причастные позитивно относились к бесплатным обедам. По словам охранника храма, там собирались люди, не нуждающиеся в еде.

Увезли и увезли. Может, его перевезли и поставили в другое место. Кто-то хочет действительно поесть. А они тут пьют постоянно, почти каждый день. Пообедали, выпили, потом снова поели. Уже просили не давать им денег, чтобы не покупали выпивку. — рассказал сайту «Первый областной» сторож Храма Серафима Саровского.

Около 30 человек регулярно получали здесь горячую еду зимой и летом при поддержке благотворителей. Люди приходили сюда за едой несколько лет подряд. Инициаторы надеются, что вагончик удастся найти.

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