Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.51 -0.03 74.33 +0.03
Челябинск
сейчас
 
-5 °C
завтра
 
-9 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Воспитанница детсада едва не задохнулась, повиснув на капюшоне на игровой площадке

Воспитанница детсада едва не задохнулась, повиснув на капюшоне на игровой площадке

Ребенка вовремя заметила воспитатель.
сегодня в 11:04
  |  Происшествия

Родители Златоуста обсуждают страшную историю, произошедшую на территории детсада № 54. Там 19 февраля едва не задохнулась девочка, находившаяся на прогулке вместе с группой. Ребенок играл на деревянном спортивном снаряде, а когда пришло время возвращаться в здание, спрыгнул с подножки. В это время капюшон куртки зацепился за выступ — и девочка осталась так висеть. Как рассказала заведующая детсадом, их воспитанница начала звать на помощь, воспитатель, услышав это, сразу же бросилась снимать девочку. Всего ребенок провисел на детской площадке чуть больше минуты.

Сразу же воспитатель подбежала, сняла ребенка, начала трясти его, развязывать шапочку. Забежала в учреждение, позвала на помощь. Помощь оказала старший воспитатель. Сразу же вызвали «скорую». Параллельно позвонили маме, поставили ее в известность. «Скорая» осмотрела ребенка, забрала в стационар, чтобы еще раз обследовать там. После поставили диагноз «легкое удушение в области шеи». Ребенок посещал детсад до 21 февраля до 14:30, потом родители забрали ребенка на обследование к неврологу. — прокомментировала сайту «Первый областной» руководитель структурного подразделения «Детский сад № 54» Вера Марочева.

Женщина уже 10 лет занимает свою должность, как раз в начале ее работы были установлены все сооружения на детской площадке. Вера Марочева рассказала, что за все время никто не мог подумать, что этот деревянный снаряд так опасен. Сразу же после инцидента все выступы спилили. Несмотря на то, что родители продолжают водить ребенка в детсад, началось служебное расследование.

На время расследования воспитатель данной группы отстранен от работы. Глава города поставлен в известность, как и Министерство образования и науки Челябинской области. Здесь будем говорить, что никто не застрахован, никакая организация, от таких случаев. Главная наша задача — правильно реагировать на данные инциденты, верно информировать структуры и решать на корню вопросы, чтобы не было недомолвок. — сообщил сайту «Первый областной» начальник МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО Сергей Максимов.

Информация о девочке, которая едва не задохнулась на игровой площадке, быстро оказалась в Сети, видео распространили СМИ. Поэтому к установлению обстоятельств инцидента подключились следователи.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по челябинский области по данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения. По предварительной информации ребенку оказана необходимая помощь. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Видео, на котором запечатлен момент спасения ребенка, можно посмотреть на 1obl.tv. На кадрах видно, что девочка болтается на снаряде, к ней подбегают другие дети, пытаются помочь. Воспитатель подходит через минуту, снимает воспитанницу, развязывает шапочку и расстегивает куртку, чтобы обеспечить доступ воздуха, и потом на руках уносит в здание детсада.

Происшествия
Маленькие брат и сестра задохнулись угарным газом в Еманжелинске
18.02.2019
Маленькие брат и сестра задохнулись угарным газом в Еманжелинске
Происшествия
Семья с 4 детьми едва не задохнулась в собственной квартире
07.12.2018
Семья с 4 детьми едва не задохнулась в собственной квартире
Происшествия
Бездомная женщина задохнулась в колодце в Миассе
06.11.2018
Бездомная женщина задохнулась в колодце в Миассе
Происшествия
Семейная пара едва не задохнулась во время ремонта гаража в Миассе
04.07.2017
Семейная пара едва не задохнулась во время ремонта гаража в Миассе
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Борис Дубровский вошел в список самых медийных мужчин России
сегодня в 15:43
Борис Дубровский вошел в список самых медийных мужчин России
Спорт
Россиян нет среди победителей первого финального дня этапа Кубка мира по ски-кроссу
сегодня в 15:17
Россиян нет среди победителей первого финального дня этапа Кубка мира по ски-кроссу
Общество
Самый чистый индий производят на Челябинском цинковом заводе
сегодня в 14:54
Самый чистый индий производят на Челябинском цинковом заводе
Политика
Список «пилотных» городов для закона о квотировании выбросов расширился
сегодня в 14:14
Список «пилотных» городов для закона о квотировании выбросов расширился
Происшествия
Женщину, наряжавшую кошек в детские платья, увезли в больницу
сегодня в 12:41
Женщину, наряжавшую кошек в детские платья, увезли в больницу
Общество
Федор Конюхов плывет назад в Новую Зеландию
сегодня в 12:25
Федор Конюхов плывет назад в Новую Зеландию
Общество
Школьница спасла провалившуюся под лед подругу в Миассе
сегодня в 12:02
Школьница спасла провалившуюся под лед подругу в Миассе
Общество
Мама Вани Фокина: «Самое важное для меня — здоровье родных»
сегодня в 11:33
Мама Вани Фокина: «Самое важное для меня — здоровье родных»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6