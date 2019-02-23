/ Воспитанница детсада едва не задохнулась, повиснув на капюшоне на игровой площадке

Ребенка вовремя заметила воспитатель.

Родители Златоуста обсуждают страшную историю, произошедшую на территории детсада № 54. Там 19 февраля едва не задохнулась девочка, находившаяся на прогулке вместе с группой. Ребенок играл на деревянном спортивном снаряде, а когда пришло время возвращаться в здание, спрыгнул с подножки. В это время капюшон куртки зацепился за выступ — и девочка осталась так висеть. Как рассказала заведующая детсадом, их воспитанница начала звать на помощь, воспитатель, услышав это, сразу же бросилась снимать девочку. Всего ребенок провисел на детской площадке чуть больше минуты.

Сразу же воспитатель подбежала, сняла ребенка, начала трясти его, развязывать шапочку. Забежала в учреждение, позвала на помощь. Помощь оказала старший воспитатель. Сразу же вызвали «скорую». Параллельно позвонили маме, поставили ее в известность. «Скорая» осмотрела ребенка, забрала в стационар, чтобы еще раз обследовать там. После поставили диагноз «легкое удушение в области шеи». Ребенок посещал детсад до 21 февраля до 14:30, потом родители забрали ребенка на обследование к неврологу. — прокомментировала сайту «Первый областной» руководитель структурного подразделения «Детский сад № 54» Вера Марочева.

Женщина уже 10 лет занимает свою должность, как раз в начале ее работы были установлены все сооружения на детской площадке. Вера Марочева рассказала, что за все время никто не мог подумать, что этот деревянный снаряд так опасен. Сразу же после инцидента все выступы спилили. Несмотря на то, что родители продолжают водить ребенка в детсад, началось служебное расследование.

На время расследования воспитатель данной группы отстранен от работы. Глава города поставлен в известность, как и Министерство образования и науки Челябинской области. Здесь будем говорить, что никто не застрахован, никакая организация, от таких случаев. Главная наша задача — правильно реагировать на данные инциденты, верно информировать структуры и решать на корню вопросы, чтобы не было недомолвок. — сообщил сайту «Первый областной» начальник МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО Сергей Максимов.

Информация о девочке, которая едва не задохнулась на игровой площадке, быстро оказалась в Сети, видео распространили СМИ. Поэтому к установлению обстоятельств инцидента подключились следователи.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по челябинский области по данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения. По предварительной информации ребенку оказана необходимая помощь. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Видео, на котором запечатлен момент спасения ребенка, можно посмотреть на 1obl.tv. На кадрах видно, что девочка болтается на снаряде, к ней подбегают другие дети, пытаются помочь. Воспитатель подходит через минуту, снимает воспитанницу, развязывает шапочку и расстегивает куртку, чтобы обеспечить доступ воздуха, и потом на руках уносит в здание детсада.