/ Челябинский бездомный бросил пить и собрался жениться после выхода сюжета на ОТВ

Мужчина устроился на работу и мечтает о благополучии.

Бездомный челябинец Кирилл в одночасье стал героем и всеобщим любимчиком. Его поступок спас жизнь юноше. Он помог 18-летнему парню не пропустить операцию, вернув ему документы. Бродяга нашел их на улице и отнес по указанному адресу. Выяснилось, что незадолго до этого молодого человека ограбили. Забрав все ценное, злоумышленники выбросили папки, в которых было направление от врачей. Без него юноша мог остаться без жизненно важного лечения. Поступок Кирилла оценила общественность. На ОТВ вышел сюжет об этом. Кирилл посмотрел на себя со стороны и решил полностью поменять свой образ жизни.

У меня появилась цель. Не тянет пить, стремлюсь к другому. Я нашел девушку. Она сейчас в Турции отдыхает. Работает в аптеке фармацевтом. Теперь есть желание создать семью и двигаться нормально. Раньше я хотел уйти и напиться в любой ситуации. А сейчас все по-другому. Если будет семья, там уже на стакан не сядешь. — рассказывает Кирилл.

Мужчина возобновил общение с мамой, с которой не виделся почти десять лет. По его словам, женщина поддержала желание сына начать жизнь с чистого листа. Сейчас Кириллу необходимо продолжать курс лечения после ожогов ног — у бродяги загорелись штаны, когда он пьяный спал возле костра. Несмотря на сложности, Кирилл не отчаивается, а наоборот — воодушевляет своим примером друзей.

Меня история Кирилла вдохновляет. У меня есть жена, я ради нее и стараюсь. Чтобы стать человеком. Он меня двигает к жизни. Работу предложил. Грузчиком, но все равно, хоть какая-то зарплата. Можно жилье снять и продукты купить. Мне охота человеком стать, глядя на Кирилла. — поделился друг Кирилла.

Волонтеры, которые работали с бездомным на протяжении многих лет, тоже заметили положительные изменения. По их словам, такие перемены благотворно сказываются на его здоровье.

Мы с ним работаем больше года, и Кирилл у нас стал настоящим героем. Изменения есть. Я помню, каким он был год назад. Что-то произошло в его сознании, и он захотел стать другим. — пояснил волонтер движения проекта «Другая медицина» Евгений Косовских.

Сейчас челябинец с нетерпением ждет свою подругу с курорта и планирует создать крепкую семью.