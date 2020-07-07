Задержаны четверо южноуральцев, подозреваемых в сбыте наркотиков

Им грозит лишение свободы.

Послушать 00:00

Южноуральские полицейские продолжают активную борьбу с распространением наркотиков. В Миассе, к примеру, сотрудники патрульно-постовой службы полиции в ходе патрулирования местности задержали одного местного жителя 1984 года рождения, у которого был изъят синтетический наркотик. А сотрудники ГИБДД ОМВД России по Миассу задержали еще двоих людей 1992 и 2002 годов рождения с двумя граммами запрещенных веществ.

Также отметился по наркотикам и Еманжелинский район. В поселке Зауральский сотрудники ОМВД России задержали местную жительницу 1987 года рождения с тремя свертками, в которых был каннабис, общей массой более трех граммов. К слову, женщина уже ранее привлекалась к уголовной ответственности.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей) и частью 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что максимальная санкция данных частей статей — лишение свободы на срок до трех, десяти и восьми лет соответственно. На данный момент мера пресечения задержанным жителям Миасса избирается, а подозреваемая из Еманжелинска находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.