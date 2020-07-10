Полицейские изъяли у челябинцев 12 граммов наркотиков

Вещества задержанные планировали продавать.

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В Челябинске сотрудники полиции изъяли у четырех задержанных 12 граммов наркотических веществ. Задержали жителей города в ходе профилактических мероприятий, оказалось, что несколько из них были ранее судимы. Четыре грамма героина, которые были найдены у одного из задержанных, планировали продать.

«По данным фактам в районных отделах полиции УМВД России по городу Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений „Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств“ и частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации „Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств“», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Одного из задержанных арестовали, еще двое были направлены в ИВС. Еще одного подозреваемого обязали являться по вызовам следователя.