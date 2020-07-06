За хранение наркотиков задержаны пять жителей Челябинска

Один из них был неоднократно судим.

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Пятеро челябинцев были задержаны полицейскими за незаконный оборот наркотиков. Все подозреваемые были пойманы в разных районах города. В общей сложности у них изъяли более 62 грамм веществ, свыше 55 из них — растительного происхождения



Подозреваемые были остановлены в Центральном, Тракторозаводском, Ленинском и Калининском районах города. Самому молодому из задержанных было 33 года, самому старшему — 46. Один из них был неоднократно судим, в том числе и за хранение наркотиков, рассказали «Первому областному» в пресс-службе областного ГУ МВД.

«По данным фактам в отделах полиции УМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи „Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов“ УК РФ»,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД.

Отметим, что по частям данной статьи подозреваемые могут получить максимальный срок до 3 и 10 лет лишения свободы. В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.